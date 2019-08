Chrystian e Ralf se chateiam com comentário de Tatá Werneck

A dupla sertaneja Chrystian e Ralf está chateada com Tatá Werneck . No programa Lady Night (Globo) da última quinta-feira (15), a apresentadora perguntou em tom de piada sobre o paradeiro dos músicos. O entrevistado era Michel Teló.

"Chrystian e Ralf estão vivos? Dá uma ligadinha para ver se eles estão vivos, porque acho que deu merda", disse.

Nas redes sociais, a dupla publicou um vídeo no qual mostra sua indignação pelo comentário. "Um aviso para a Tata Werneck: a gente continua vivo. Às vezes, vocês está mal informada. Eu sou o Chrystian e ele, o Ralf. Às vezes você não sabe também", começaram.

Em seguida, atacaram a qualidade da atração, que vai ao ar no final da noite na emissora. "A gente gostaria de explicar que não faz televisão por opção já faz um tempo. Nós fizemos essa opção principalmente para não ter que fazer programas como esse seu, que desprestigia, bota para baixo e denigre a imagem dos artistas."



Foto:Reprodução/Instagram

Os artistas concluíram o vídeo passando uma mensagem direta para a apresentadora. "Continua achando que a gente está morto porque não temos obrigação nenhuma de fazer esse programinha seu."

No Twitter, Tatá deixou um recado por escrito pedindo desculpas. "Amigos, gostaria de esclarecer que conversei com o responsável pela dupla e falamos ao telefone de forma amigável e respeitosa. Está tudo certo entre a gente. Eles entenderam que a minha motivação não era prejudicá-los e que tenho muito respeito pela dupla. E faço essa mesma brincadeira com várias pessoas. E peço desculpas porque a minha intenção jamais é desrespeitar alguém. O resultado é que conseguimos abrir um diálogo que se manterá. Não há mágoas. E ficou tudo bem. Obrigada a todos. Fiquem com Deus."

No Instagram de Tatá, ela não tocou no assunto, mas publicou imagem em que aparece com Letícia Colin no Criança Esperança. Tatá Werneck está grávida, assim como Letícia e ambas aparecem segurando a barriga de perfil. "Com a minha amiga querida. As duas grávidas segurando nossa pélvis e nossos amores bebês", escreveu.

Folhapress