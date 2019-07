Christina Aguilera vai virar lenda da Disney em homenagem

Descoberta em um programa de TV da Disney nos anos 1990, o Clube do Mickey, a cantora Christina Aguilera, 38, vai virar lenda. Isso porque a Disney vai fazer uma homenagem a ela no mês que vem com esse título.



Entre os dias 23 e 26 de agosto está programado para acontecer nos Estados Unidos a D23 Expo, que elege as suas lendas anualmente. Dentre as eleitas desse ano está a artista. Além dela, o ator Robert Downey Jr. será outro que será lembrado com uma lenda.

Não só Aguilera, mas outros famosos foram revelados pela Disney. São os casos de Britney Spears, Justin Timberlake e Ryan Gosling. Quase 300 personalidades já foram homenageadas com o título lendário.

"Que honra. Sou uma criança da Disney para sempre", escreveu a cantora em sua rede social.

Folhapress