Christiane Torloni entrega nome e sexo do bebê de Luiza Possi em post na web

Christine Torloni deixou escapar o nome e o sexo do bebê de Luiza Possi nesta segunda-feira (28). Ao compartilhar uma foto com Luiza nos bastidores do programa “Encontro”, escreveu na legenda: “Abençoando a chegada do Lucca”.



Grávida do primeiro filho, Possi não tinha revelado essas informações até o momento. O menino é fruto do relacionamento da cantora com o diretor de TV Cris Gomes, com quem ela se casou em uma cerimônia íntima em setembro do ano passado.

Luiza Possi anunciou recentemente a gravidez em seu perfil no Instagram. "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade! Paz e amor pra todos vocês. #BabyPossi #MãeDePrimeira", escreveu a cantora em legenda de post. No Stories, a loira afirmou que a gestação não foi planejada.

Rede TV!