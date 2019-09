Chay Suede se declara para Laura Neiva nas redes sociais

O ator Chay Suede , 27, parabenizou a mulher Laura Neiva no instagram. O casal oficializou a união em fevereiro e esperam a primeira filha, após quatro anos de namoro.

"Amor da minha vida, mãe da nossa Maria, mulher que me ensinou a ver a vida por tantos ângulos e tantos outros todos os dias, luz na vida de quem tem olhos para ver. O bom gosto pede conselho a você. Deus te abençoa e te guarda o tempo todo, a graça e a paz dele se refletem no seu rosto, na sua voz, no seu jeito de olhar o outro. Eu só quero poder estar perto sempre, para sempre, te amo", postou o ator na rede social.

O último trabalho de Chay na TV foi na novela "Segundo Sol", da Rede Globo, onde deu vida a Ícaro. Já no cinema o ator pôde ser visto no começo do ano interpretando Erasmo Carlos, 78, no longo "Minha Fama de Mau". Já Laura apareceu pela derradeira vez na TV, em 2018, em um episódio da série "Desnude", exibida pelo canal pago GNT.

Neiva revelou recentemente que a mãe dela, Michele Franca, também está grávida. Aos 41 anos e com dois meses de gravidez, a mãe da atriz segue amamentando a segunda filha, Teresa, que nasceu em agosto de 2018.

Folhapress