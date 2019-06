Chaves, o Musical: conheça elenco do espetáculo no Brasil

O espetáculo Chaves - Um Tributo Musical, com estreia anunciada para 23 de agosto, teve seu elenco divulgado nesta quinta-feira (6). O protagonista será interpretado por Mateus Ribeiro, nome conhecido dos musicais, especialmente pelo sucesso que fez como protagonista de Peter Pan - O Musical, encenado no ano passado.

O espetáculo de Chaves será homenagem à obra e vida de Roberto Gómez Bolaños, criador da série mexicana e intérprete do personagem principal, e entrará em cartaz no dia 23 de agosto no Teatro Opus, no Shopping Villa Lobos, em São Paulo.

Aos 25 anos, o ator está entusiasmado com o desafio profissional. "Fiquei empolgado quando vi que montariam um espetáculo em sua homenagem, mas de alguma forma tentei não ir ao seu encontro, porque as coisas pareciam que não iriam dar certo naquele momento, até que deram certo demais. A vida, sábia como é, me mostrou que eu 'tinha que ser o Chaves' e me levou nessa direção", disse Mateus, que nasceu em Florianópolis, mas passou a infância entre as cidades de Fortaleza, no Ceará, e Brasília, no Distrito Federal, até se mudar para São Paulo, onde vive há oito anos, a fim de investir na carreira artística. Foto:Reprodução/Instagram





Chiquinha será vivida por Carol Costa, Quico será o papel de Diego Velloso, Dona Florinda será vivida por Maria Clara Manesco, Professor Girafales será interpretando por Patrick Amstalden, Dona Clotilde, a Bruxa do 71, é o papel de Andrezza Massei, Seu Madruga vai ser vivido por André Pottes e fielmente o cenário da Vila do Chaves .



Além dos personagens do seriado, o espetáculo contará também com a Roberto Bolaños retratado na peça. O ídolo mexicano será vivido pelo ator Fabiano Miranda. A produção explica que, mesmo não se tratando de um episódio do Chaves transposto para os palcos, o musical é uma homenagem com uma história inédita e irá reproduzir fielmente o cenário da Vila do Chaves .



