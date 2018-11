A Netflix lançou durante esta semana mais uma série original para o seu catálogo. O serviço de streaming de produções audiovisuais, um dos mais populares no Brasil, apresetou o primeiro episódio de “Os Originais”, uma série documental disponível apenas nas redes sociais. A história do ator e dançarino Dackson Mikael, que dá vida a drag queen piauiense Chandelly Kidmann, é destaque em um dos episódios.



A série “Os Originais” fala sobre pessoas reais e que fazem a diferença em formato de minidocumentários. Dedica-se a apresentar aqueles que são originais, que quebram estereótipos, escrevem suas próprias histórias e que são autênticos e inspiradores. O primeiro episódio da produção, disponível do YouTube e no Facebook, conta a jornada de Monique Evelle, importante voz do feminismo negro e que hoje é uma referência para muitos jovens.

Chandelly Kidmann estrela episódio de série lançada pela Netflix. (Foto: Divulgação)



A drag queen piauiense Chandelly Kidmann também terá sua história narrada em um episódio exclusivo sobre sua vida. Ela foi escolhida, entre os demais “originais” que fazem a diferença, por conta do seu trabalho desenvolvido junto a crianças com câncer. Dackson Mikael, que interpreta Chandelly, conta que o convite surgiu através de uma produtora de São Paulo, responsável por identificar histórias de pessoas que são agentes de transformação. As gravações duraram três dias.

“As gravações foram aqui, eles gravaram comigo na minha casa, na casa da minha mãe, no teatro passarem pelo hospital. Gravaram um pouco da minha rotina, o que eu faço e quais os meus trabalhos. Gravamos intensamente nesses três dias com uma equipe maravilhosa, com pessoas queridas e profissionais que me trataram de maneira sensível e carinhosa”, detalha Dackson.

Em seu episódio, em que mostra todo o seu trabalho como Chandelly, Dackson conta que quis mostrar a sua relação de empatia e amor com as pessoas. “Eu acho que a gente precisa enfatizar o amor, o cuidado, a atenção e a empatia, que a gente pouco está exercendo. Quis passar o quanto amor é importante, o quanto é necessário e o quanto ele pode agir como algo transformador na vida das pessoas e dentro da minha própria vida”.

Há três anos Chandelly Kidmann leva alegria e diversão a crianças que estão internadas em tratamento contra o câncer. A iniciativa de doar-se a esse trabalho social veio depois de Dackson vê de perto a luta de sua Vó, sua mãe de criação, contra um câncer de mama. Enquanto a acompanhava em uma das quimioterapias, viu a situação de algumas crianças na ala do hospital. “Senti a vontade de fazer alguma coisa por essas crianças e a partir disso eu comecei a ação”, diz.

O episódio de Chandelly Kidmann ainda não tem data para ir ao ar. A série pode ser acompanhada através dos canais e perfis da Netflix nas redes sociais.

Yuri Ribeiro