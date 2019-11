Em meio a espera por mais notícias sobre o estado de saúde de Gugu Liberato, Celso Portiolli usou o Instagram nesta quinta-feira (21) para publicar uma foto com o colega de profissão e dizer que está orando pela recuperação dele.





Foto: Reprodução Instagram

"Querido Gugu, eu e minha esposa estamos em orações e pedindo muito a Deus para te restabelecer prontamente", escreveu o apresentador do SBT, que assumiu o "Domingo Legal" após a ida de Gugu para a RecordTV.

Mais cedo, as últimas informações divulgadas davam conta de que o apresentador da RecordTV teria caído de uma altura de quatro metros na quarta-feira (20).

De acordo com a apresentadora Sonia Abrão, do "A Tarde é Sua", a esposa de Gugu, a médica Rose Miriam, e os filhos já se encontram nos Estados Unidos. A mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, e o diretor Homero Salles, viajaram na manhã desta quinta para o país e chegaram nesta tarde.

A nota da assessoria de imprensa do apresentador informava que ele permaneceria internado "em observação por 48 horas".

TV Fama