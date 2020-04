O apresentador do SBT Celso Portiolli fez uma publicação no Twitter defendendo os profissionais que trabalham com jornalismo, com link para um vídeo do RJTV, jornal exibido pela Globo.

No vídeo, uma mulher se aproxima da câmera, no momento em que um repórter está falando sobre a corrida aos bancos por quem foi retirar o auxílio emergencial, valor disponibilizado pelo governo federal para a população mais pobre em razão da crise causada pela pandemia do coronavírus.



Celso Portiolli critica mulher que gritou 'Globo lixo' durante reportagem. Reprodução



"Acho uma falta de respeito com o repórter que tá ali fazendo o trabalho dele", escreveu Portiolli, sobre a reação intepestiva da mulher, que começa a grita 'Globo lixo, Globo lixo", diversas vezes.

"Agora, me responda. Quem fala gorbuu lixuuu para de assistir? Não vi cair um décimo nos últimos tempos, ao contrário", finalizou.

Folhapress