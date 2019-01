Celebridades aproveitam o fim de semana de ensaios para o Carnaval

Às vésperas do Carnaval de 2019, que neste ano acontece na primeira semana de março, famosos já comparecem à ensaios organizados por suas escolas para os desfiles oficiais -no Rio de Janeiro, a folia na Marques de Sapucaí acontece nos dias 3 e 4.



Na última quinta-feira (24), a Salgueiro tocou na rua Silva Teles, no bairro do Andaraí da capital fluminense, e contou com a presença da rainha de bateria da escola, a atriz Viviane Araújo.

Com look despojado, a intérprete da personagem Neide da novela "O Sétimo Guardião", atual faixa das 21 horas da Globo, apostou na tradicional combinação de shorts jeans, cropped e sandálias de tiras com salto alto.

Para ocupar o posto, Araújo intensificou os treinos desde o início do ano, investindo em uma musculação com menos peso, mais repetições e exercícios cardiovasculares para queimar calorias.

Já atriz Juliana Paes foi a atração do ensaio da Grande Rio na madrugada deste domingo (27). Para a ocasião, a madrinha de bateria da escola optou por um vestido decotado e todo brilhante.

O Ensaio Show da Acadêmicos da Grande Rio, que aconteceu no Clube Monte Líbano, também no Rio de Janeiro, ainda levou para o samba antecipado as atrizes Carla Diaz e Julianne Trevisol, além do músico Neguinho da Beija-Flor.

Folhapress