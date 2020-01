Cazuza tem um irmão secreto, diz colunista Alessandro Lo-Bianco

Um capitão de fragata da Marinha brasileira é irmão de Cazuza e filho do empresário João Araújo. Um exame de DNA feito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) no ano de 2009 e obtido pelo colunista Alessandro lo-Bianco prova a relação parental entre o pai de Cazuza e Magioli.





Foto: Reprodução/Alessandro Lo-Bianco

O colunista do "A Tarde é Sua" descobriu que o cantor, filho empresário João Araújo, tem um irmão secreto chamado Carlos Augusto Filgueira Magioli. A história estava sendo ocultada desde 2009, quando o irmão fez um exame de DNA. Estima-se que a herança de Magioli chegue a valores próximos dos R$ 20 milhões.

João Araújo morreu em novembro de 2013, aos 78 anos, vítima de uma parada cardiáca, em sua casa no Rio de Janeiro. Ele ficou casado com Lucinha Araújo durante 56 anos e os dois tiveram um único filho juntos, o cantor Cazuza, que morreu aos 32 anos em 1990.

Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, confirmou a informação dada pelo colunista antes do fim do programa.

TV Fama