Cauã Reymond e Mariana Godfarb se casam e planejam festa

O ator Cauã Reymond, 38, e Mariana Goldfarb, 28, estão casados desde fevereiro e farão uma festa em uma pousada de luxo em Minas Gerais neste final de semana. Quem divulgou todas as informações a respeito da união oficial do casal foi a revista Vogue.



Segundo a publicação, o casal realizou em meados do segundo mês do ano uma cerimônia tranquila, pequena e intimista num cartório civil, não tornando público que tinham trocado alianças.

Ao que tudo indica, também, a união do casal terá um novo capítulo nesta semana. Neste sábado à tarde (13), eles farão uma cerimônia religiosa apenas com amigos e pessoas próximas em uma pousada de luxo em Minas Gerais.

O local escolhido seria a pousada Reserva do Ibitipoca, na cidade de Ibitipoca, no interior de Minas Gerais. Separada por várias fazendas espalhadas pelo terreno, as diárias da pousada podem chegar em valores próximos a R$ 4 mil, durante um final de semana.

O casal reatou o namoro em dezembro do ano passado, depois da modelo publicar uma foto beijando o ator em suas redes sociais, durante uma viagem para Portugal.

Antes disso, em agosto de 2018, os dois anunciaram formalmente que haviam terminado o namoro que começou em 2016.

Cauã Reymond e Mariana Goldbarbl já haviam terminado o relacionamento no começo de 2018, mas retomaram pouco depois. O ator é pai de Sofia, 6, do casamento com a atriz Grazi Massafera.

Folhapress