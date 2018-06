Cartoon Network anuncia o retorno do anime 'Supercampeões'

Oliver Tsubasa está de volta! E não sem Ryo Ishizaki, Tarô Misaki, as defesas de Benji Wakabayashi e o chute violento de Kojiro Hyuga! Em parceria com a Televix Entertainment, o Cartoon Network anuncia o retorno de uma das animações japonesas de maior sucesso da TV brasileira nos anos 90: Supercampeões! Em uma versão novinha em folha, mas com a mesma coragem, ação e muitos gols da série original.

Foto: Reprodução/Televix Entertainment



"Já existe uma enorme expectativa para o lançamento da marca em toda a América Latina, e nós esperamos que o sucesso da franquia vá ainda mais longe do que a primeira geração", disse Hugo Rose, presidente da Televix. "Mal podemos esperar para levar Supercampeões, junto com o Cartoon Network, para os fãs apaixonados e empolgados em toda a região."

Supercampeões estreia na televisão no dia 1º de julho, domingo, às 9 horas. Mas o Cartoon e a Televix prepararam uma surpresa especial para os apressadinhos: no dia 30 de junho, acontece uma maratona ao vivo com os quatro primeiros episódios, no Facebook e no canal do Youtube do Cartoon Networtk, a partir das 19 horas.



Adoro Cinema