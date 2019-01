Caroline Bittencourt se casa com empresário Jorge Sestini

A modelo, atriz e apresentadora Caroline Bittencourt, 37, se casou na tarde deste sábado (26) com o empresário Jorge Sestini.

O local escolhido para dizer sim foi São Miguel dos Milagres, em Alagoas. O cenário paradisíaco tinha uma pequena capela aos fundos, além de uma praia onde foram instaladas simples e floridas estruturas de madeira.

Na cerimônia, para poucos convidados, Caroline usou um vestido de renda com leve transparência, da marca espanhola Yolan Cris, e carregou um buquê colorido nas mãos.

"Pedi um vestido que me permitisse aproveitar do início ao fim do casamento. Quero aproveitar cada minuto", disse a apresentadora.

O casório teve dois momentos: um na Capela dos Milagres e outro, em seguida, com os pés na areia.

Entre as comidinhas que poderão ser desfrutadas pelos convidados estão pratos com ostras e lagosta.





