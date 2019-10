Carolina Ferraz diz que não sente falta de fazer novelas

Para os espectadores do "Vale a Pena Ver de Novo", parece que Carolina Ferraz , 51, nunca deixou a Globo. A atriz, que saiu da emissora em 2016 após 27 anos nela, pode ser vista como Alexia em "Avenida Brasil" (2012), que substituiu a reprise de "Por Amor" (1997), em que interpretou Milena.

Ferraz garante, porém, que nem assiste a suas performances nessas reprises. "Acabo não me assistindo, porque acho que o ator, de modo geral, não vê muita televisão", disse ela à reportagem. "Não sinto nenhuma falta de fazer novela. Adoro atuar, quero fazer uma minissérie, uma mininovela talvez, mas não penso em fazer novela, porque é uma coisa que demanda muito tempo da gente."

Para ela, estar presente em uma sequência de reprises de folhetins é algo "sintomático e que o mercado deveria observar". "Quer dizer que é uma pessoa que fez projetos importantes, fez uma história na televisão, e fez trabalhos que de fato deram audiência", diz a atriz.

Sua última participação em novelas foi em "Haja Coração" (2016). No ano seguinte, Ferraz deixou a Globo, e processou a emissora por direitos trabalhistas, porque trabalhava como pessoa jurídica. O processo da atriz corre em segredo de Justiça, mas alguns sites de celebridades avaliam que ela deve receber uma quantia em torno de R$ 10 milhões.

Fora da TV, Ferraz estreou em 23 de outubro um canal próprio no YouTube, como parte do projeto Figuras Públicas da plataforma, que busca criar canais para pessoas conhecidas publicamente, tratando de conteúdos inovadores. Nele, a atriz fala sobre gastronomia, viagem, beleza e outros temas.

Com seu novo projeto, que começou a ser gravado em agosto, ela afirma que seus espectadores "vão se surpreender". E diz que está aberta a parcerias de marcas, futuramente, mas que por enquanto está aprendendo a linguagem do YouTube, que ela diz ser muito diferente da TV.

"É uma grande aventura e um grande aprendizado [...] Quando você tem 50 anos e se propõe a fazer uma coisa tão diferente, precisa ter disponibilidade emocional e intelectual muito grande, mas no fundo estou tendo a oportunidade de mostrar mais minha personalidade, uma coisa mais inquieta. [...] Não estou me levando muito a serio, quero mais é fazer loucura mesmo. É o momento para isso."

Mas, diferente do que pode parecer, o novo projeto exige ainda mais trabalho. "Nunca imaginei que seria dessa forma. Você ser sua própria chefe tem suas agruras e delícias", diz ela. "Sei que vou errar muito até conseguir acertar. Ainda penso muito com a cabeça de televisão [...] mas estou tentando entender."

Um dos quadros do canal, Carona da Cantoria, fará uma homenagem ao programa britânico Carpool Karaoke, e trará nomes como Cleo, Preta Gil e Letícia Letrux para uma "carona musical" com conversas sobre carreira e vida pessoal. Já no quadro Cozinha do Possível, a atriz irá para a casa de convidados preparar receitas apenas com o que eles têm na cozinha. "Sempre gostei de cozinhar. É a continuação de um projeto que eu já gostava", afirma.

Folhapress