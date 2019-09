Carol Dantas publica foto com Valentin e Davi Lucca em hospital

A Carol Dantas vem encantando a internet com os momento íntimos junto aos filhos. Nesta quarta-feira, 18, a influencer postou uma foto com os dois filhos, Valetin e Davi Lucca.

Na foto em que aparece amamentando o recém-nascido no hospital e abraçando o primogênito, Davi Lucca, de oito anos, fruto de uma relação com Neymar.

“14/09. O dia que eu descobri que meu amor por vocês só multiplica”, escreveu Carol na legenda.



A Carol Dantas e os filhos Valetin e Davi Lucca. Instagram



Em questão de minutos, o post já obteve mais de 180 mil likes e diversos comentários, inclusive de algumas celebridades como Ticiane Pinheiro. “Não existe nada melhor”, disse a apresentadora, que também deu à luz recentemente.

Mamãe de segunda viagem, Carol Dantas deu à luz Valentin, fruto do casamento com o empresário Vinícius Martinez, no último sábado (14). O menino veio ao mundo em parto realizado na maternidade Pro Matre, em São Paulo.

TV FAMA