Carlos Villagrán, o Quico de 'Chaves', vai aposentar o personagem

Carlos Villagrán, 74, anunciou nesta sexta (1º) que deixará de interpretar Quico, personagem de "Chaves". A série deixou de ser gravada em 1980 mas o ator e humorista ainda se apresentava como o personagem em seus shows.

O ator se pronunciou em uma entrevista à emissora Televisa. "Chegou o momento de pendurar as chuteiras de Quico", disse Villagrán, que interpreta o personagem há 48 anos, "sinto que devo me retirar por respeito ao público e a mim mesmo."

Parafraseando o cantor Juan Gabriel, disse que "Deus perdoa, mas o tempo não". Rindo, ele completou dizendo que seu pior inimigo é "uma criança que está na televisão, que sou eu, mas com 48 anos a menos".

A série começou a ser gravada em 1971, quando Villagrán tinha 26 anos. "Chaves" começou a ser transmitido no Brasil em 1984, quatro anos depois do término das gravações das sete temporadas. Tradicionalmente exibido pelo SBT, a série também passou a integrar a programação do Multishow no último mês.

Folhapress