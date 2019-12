Carlinhos Maia fala BBB: 'Minha vida já é um reality'

O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia, 27, voltou a falar sobre o convite que recebeu para integrar a casa do Big Brother Brasil 2020, que vai ao ar no próximo mês e deverá contar com influenciadores digitais importantes do país.



"Fui convidado para o Big Brother sim, fiquei muito lisonjeado. Na verdade, as pessoas já me convidaram para vários realitys. Só que, cara, a minha vida já é um reality", disse ele ao programa TV Fama.

Maia já havia dado outras declarações anteriormente sobre o convite. "Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo", disse ele durante vídeo nas redes sociais.

"Reality é mais a cara do meu marido, mas não é minha vibe. Sou apenas torcedor. Se eu entrar lá eu iria querer jogar, fazer patotinha. Sairia logo de cara porque iria brigar com alguém após dar alguma opinião", disse o influenciador.

A Globo quer testar como esses influenciadores vão afetar a sobrevivência do programa, e se eles têm potencial para renovar a plateia do programa, atraindo um público ainda mais jovem.

Além de Carlinhos Maia, o influenciador e youtuber Felipe Castanhari foi outro convidado para entrar na casa, mas, assim como ele, negou o convite.

Folhapress