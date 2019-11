Humorista Carlinhos Maia diz que foi convidado para o BBB 20

O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia revelou que foi convidado a ser um dos novos integrantes da edição 20 do Big Brother Brasil. A atração, que começa em janeiro do ano que vem, deverá contar com influenciadores digitais importantes do país.

Carlinhos Maia foi procurado, mas não aceitou o convite. "Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo", disse ele durante vídeo nas redes sociais.

A Globo quer testar como esses influenciadores vão afetar a sobrevivência do programa e se eles têm potencial para renovar a plateia do programa, atraindo um público ainda mais jovem. A temporada vai de janeiro a abril, com apresentação de Tiago Leifert.

Maia disse que esse é o terceiro reality para o qual é chamado só em 2019. "Nesse momento não me vejo trancado numa casa. Desejo sorte a quem vai entrar, mas meu sonho eu já realizei com ajuda dos fãs", completou.

Maia ainda brincou sobre a possibilidade de o marido dele entrar. Carlinhos Maia se casou com Lucas Guimarães em maio.

"Reality é mais a cara do meu marido, mas não é minha vibe. Sou apenas torcedor. Se eu entrar lá eu iria querer jogar, fazer patotinha. Sairia logo de cara porque iria brigar com alguém após dar alguma opinião", disse o influenciador.

Folhapress