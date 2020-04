O coreógrafo Carlinhos de Jesus, 67, revelou nesta quarta-feira (22) que contraiu coronavírus junto com a mulher, Raquel. Ele revelou que tem sentido dores e febre alta.

Os dois estão em tratamento em casa. "Desde o início da quarentena estamos em casa, com todo cuidado, sem receber visitas. Saímos uma vez para ir ao supermercado e acho que contraímos ali. Fomos com todo cuidado, com máscara, às 6h30 da manhã, com o supermercado vazio", disse ele por meio de vídeo.

Apesar de tomar todos os cuidados, o coreógrafo contou que todo o cuidado é pouco. "Se cuidem, fiquem em casa. Não é uma doencinha qualquer", afirmou.

De acordo com ele, no momento ele se apega à sua fé para tentar se sentir melhor. "Sinto muita dor, febre altíssima e dificuldade de respirar. Toda a fé para a gente superar isso. Não saiam de casa. É avassalador. Todo cuidado é pouco", reforçou.

Muitos famosos já contraíram a doença e muitos deles já se curaram.



Carlinhos de Jesus está com Covid-19 e diz que vírus 'e' avassalador'. Reprodução



Entre eles destaque para Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, que foram alguns dos primeiros a ter resultado positiv. Fazem parte da lista desde a atriz Fernanda Paes Leme, 36, até o tenor espanhol Placido Domingo, 79.

Tom Hanks e Rita Wilson afirmaram ter contraído a doença na Austrália, onde o ator participava das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley.

No Brasil, Di Ferrero afirmou também em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença e, alguns dias depois, confirmou complicações pulmonares: "Muito importante se resguardar agora", disse. Já a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, se isolou em casa, após ter contraído a doença, provavelmente no casamento da irmã.

Outros famosos que estiveram no casamento de Marcela Minelli também confirmaram ter contraído a doença, como a cantora Preta Gil, que foi uma das atração da festa, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de apenas um ano. Preta Gil afirmou já estar curada.

