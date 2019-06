Carla Diaz será Suzane von Richthofen no cinema

O longa-metragem contará a história real de Suzane von Richthofen que, com a ajuda do namorado e do irmão dele, planejou o assassinato dos pais em 2002 e virou notícia mundial.





A primeira foto de Carla Diz caracterizada como Suzana foi divulgada pelo blogueiro Hugo Gloss nesta quinta-feira (13).

Em seus últimos trabalhos, a atriz participou da novela “A Força do Querer” em 2017 e da novela “Espelho da Vida”, que começou em setembro de 2018 terminou em abril deste ano. Desde então, Carla está de férias e deve começar a gravar o filme nas próximas semanas.

“A Menina que Matou os Pais” está com estreia prevista para o primeiro semestre de 2020.

