Cardi B se declara inocente de acusações de agressão em clube

Cardi B., cujo nome verdadeiro é Belcalis Almánzar, se declarou inocente nesta terça-feira (25) perante a Justiça americana de todas as acusações de agressão que recaem sobre a cantora, segundo informações divulgadas pela CNN.

O canal entrou em contato com promotores que cuidam do caso e eles reafirmam que a cantora permanece sendo acusada. "Os réus neste caso são acusados de dois ataques premeditados contra duas mulheres que trabalhavam em um clube no Queens no verão passado. Esse tipo de violência não será tolerado em nossa comunidade. Os réus serão responsabilizados por suas supostas ações", afirmou o promotor do distrito de Atting Queens, John M. Ryan.

Em outubro de 2018, Cardi B. foi presa por supostamente por ter mandado seguranças e amigos seus agredirem duas garçonetes na boate Angles Strip Club, em agosto. As mulheres sofreram agressões físicas, como socos, puxões de cabelo e pancadas de cadeiras e garrafas.

A briga, segundo o canal de notícias, teria acontecido porque a cantora suspeitou que uma das garçonetes teria tido um relacionamento com o seu marido, Offset. O relatório da polícia, segundo USA Today, aponta que houve uma briga na qual cadeiras e garrafas foram jogadas contra as garçonetes, atingindo até o barman.

Em dezembro do ano passado, Scott Dunn, juiz do tribunal criminal de Queens, ordenou que Cardi B. mantivesse distância das duas garçonetes, e permitiu que a estrela de hip-hop permanece em liberdade a sem precisar pagar fiança. O juiz havia ameaçado prendê-la por não comparecer à corte.

Inicialmente Cardi B. foi acusada de duas contravenções, assalto e imprudência, mas, em abril deste ano, ela rejeitou o acordo judicial. Com isso, a rapper de 26 anos enfrentará agora ao todo 14 acusações. A reportagem da CNN entrou em contato com os advogados da cantora, mas não obteve retorno.

Folhapress