Cardi B manda recado para Ludmilla em português: 'Arrebenta'

Depois de aparecerem em estúdio gravando uma música juntas , Cardi B, 27, e Ludmilla, 24, parecem ter virado amigas.

A norte-americana usou seu Instagram na noite deste sábado (19) para escrever, em português, que Ludmilla "arrebenta", ao publicar uma foto em seus stories das duas juntas em Nova York.

Os fãs desconfiaram da parceria entre as cantoras ao ver alguns stories delas no perfil do Instagram de Ludmilla na última quinta-feira (17), e a informação foi confirmada pela assessoria da brasileira. "Já podemos adiantar que vem um funk sucesso por aí", diz a equipe dela.

"Fiquei muito feliz em gravar com a Cardi B. Ela é uma artista que admiro demais, foi a realização de um sonho. Fizemos um funk incrível. Aguardem", afirmou a cantora ao F5. Pelas redes sociais, Ludmilla disse que esta foi a "madrugada mais feliz" de sua vida.

