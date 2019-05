Cardi B gasta US$ 80 mil em diamantes para bebê

A rapper Cardi B , 26, já fez as compras para a sua pequena Kulture, que completará um ano em julho. Ela fez esse anúncio publicamente, pelo seu perfil no Instagram, mas logo apagou as fotos. O momento, no entanto, ficou registrado pela revista americana People .



"Acabei de gastar uma mala de dinheiro com a minha filha, você sabe, essa bebê será mimada", afirmou a rapper em seu perfil. Na publicação, ela marcou a loja Pristine Jewerls, em Nova York. "Se sou coberta de joias, minha filha será também", escreveu.

Um par de brincos de diamantes e braceletes de diversas cores diferentes estavam na lista de compras da rapper. A bebê, claro, experimentou todas na loja. Segundo B., ela compraria só o que fosse "aprovado" pela filha.

Kulture Kiari é fruto da relação de Cardi B com o rapper Ofsset, um dos três integrantes do grupo Migos. O músico é pai de outros três filhos de relações anteriores.

O nome Kulture Kiari foi escolhido em homenagem ao pai, cujo nome de batismo é Kiari Kendrell Cephus. Os dois primeiros álbuns do rapper também são entitulados como "Culture" e "Culture II".

A cantora também confirmou em suas redes sociais, em 2017, que havia se casado com o rapper em segredo. Cardi B ficou conhecida após o sucesso da música "Bodak Yellow", em que fala sobre sua vida como dançarina e stripper. Ela ganhou notoriedade no rap americano e, desde então, participou de uma música com o Maroon 5 e ficou em primeiro nas listas de singles nos EUA com a música "I Like It".





Novo disco a caminho

Cardi B. já anunciou o lançamento de mais uma música, "Press" para a próxima sexta-feira, dia 31. A música é uma das faixas que deve fazer parte de seu próximo disco, ainda sem data. Os últimos lançamentos de Cardi B foram as músicas "Money" e "Please Me".





Folhapress