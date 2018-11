Cardi B ganha prêmio de álbum do ano da revista Time

Se os últimos meses de Cardi B, 26, estavam sendo meio conturbados, com a rapper envolvendo-se em confusões dentro de um clube de striptease e em uma briga com Nicki Minaj, na seara musical, pelo menos, as coisas nunca andaram tão bem.

Isso porque "Invasion of Privacy", o álbum de estreia da ex-dançarina, foi eleito pela prestigiosa revista Time como o melhor do ano de 2018.

Foto: Reprodução/Instagram

Na seleção deste ano, a publicação privilegiou cantoras jovens, dando o segundo lugar para a americana Janelle Monáe, 32, e seu "Dirty Computer", e para a japonesa Mitski, 28, que lançou "Be The Cowboy".

O homem melhor colocado, o também jovem Shawn Mendes, 20, chegou em quarto lugar, com seu disco homônimo, seguido de perto pelo colombiano J Balvin, 33, que fez parcerias recentes com a brasileira Anitta.

A lista de vencedores ainda inclui, na ordem, a sueca Robyn, 39, o sul-africano Troye Sivan, 23, a cantora country americana Kacey Musgraves, 30, a banda de rock inglesa The 1975 e a cantora pop de origem cubana Camila Cabello.

Folhapress