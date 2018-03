Caracterizadora de Fátima Bernardes comenta visual

Desde o Carnaval, Fátima Bernardes tem chamado atenção com novos looks. Nesta quinta-feira (22), a apresentadora surpreendeu ao surgir de cabelo liso no "Encontro". Em conversa com o Purepeople , a caracterizadora Mel Peladino explicou que a artista está experimentando novos visuais para a TV: "Eu propus a ela quando fui fazer o cabelo do último sábado no desfile das campeãs. Falei que a gente poderia aproveitar a vibe do cabelo do Carnaval que foi um sucesso e começar a levar penteados novos para o programa! Ela topou e começamos hoje! Foi um sucesso".

Fátima Bernardes exibiu cabelo liso no 'Encontro', na quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 A caracterizadora Mel Paladino explicou o cabelo liso de Fátima Bernardes 'Falei que a gente poderia aproveitar a vibe do cabelo do Carnaval que foi um sucesso e começar a levar penteados novos para o programa!', disse Mel Paladino Mel Paladino foi responsável pelo cabelo de Fátima Bernardes no Carnaval 'Ela é linda de qualquer jeito. Está feliz, radiante. Enrolado ou liso fica linda, mas acho que esse brilho de dentro está vindo para fora com mais força', elogiou Mel Paladino



Foto: Divulgação

A profissional destacou que a felicidade de Fátima contribuiu para a transformação: "Ela é linda de qualquer jeito. Está feliz, radiante. Enrolado ou liso fica linda, mas acho que esse brilho de dentro está vindo para fora com mais força". Em seu Instagram, Mel elogiou a namorada de Túlio Gadêlha: "Não vou fazer enquete sobre qual melhor visual, sabe por quê? Porque o brilho dela está vindo lá de dentro e assim a gente entende o significado de tanto faz. Um dia liso, um dia ondulado! Ser linda é deixar o brilho de dentro de você transbordar através dos seus olhos, sorriso e leveza do ser! Obrigada por ser inspiração para tantas mulheres, Fátima Bernardes, inclusive pra mim!". Nos comentários, os internautas mostraram que aprovaram o cabelo. "Ela tá divina! O liso deixou ainda mais bonita", afirmou um.

No primeiro dia de transmissão dos desfile de escola de samba do Rio, a apresentadora apostou em transparência e ganhou elogios nas redes sociais. A jornalista, porém, garantiu que não esperava tantos comentários: "Quando escolhemos uma roupa, um figurino, é para que as pessoas gostem, mas o barulho foi maior do que podia imaginar. Toda a energia do carnaval passa junto com a roupa". Em seu Instagram, Gadêlha elogiou o visual da namorada: "Gata é ela!".

Terra