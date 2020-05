O namoro da atriz e modelo britânica Cara Delevingne, 27, e a atriz norte-americana Ashley Benson, 30, acabou. A informações foi divulgada no site da revista People, que confirmou o fim do relacionamento desde o início de abril.

De acordo com uma fonte, há um mês as duas não se veem mais. "Cara e Ashley sempre tiveram seus altos e baixos, mas acabou agora. O relacionamento delas acabou de seguir em frente", disse a fonte à People. A assessoria do ex-casal não quiseram comentar.

As duas forma vistas pela primeira vez no aeroporto de Heathrow, em Londres, em agosto de 2018, as atrizes foram flagradas aos beijos. A oficialização do namoro só veio em junho do ano seguinte. As duas sempre foram discretas.

"Acho que a privacidade é a melhor maneira de qualquer relacionamento. Eu sempre fui muito particular e é melhor assim", disse Benson à People em 2018.



Cara Delevingne e Ashley Benson terminam o namoro de dois anos. Reprodução



Na época, a paixão era forte. Em entrevista à revista Elle UK, em outubro de 2019, Cara falava abertamente sobre o que estava sentindo. "É incrível quando você não está sozinho, quando está enfrentando o mundo com outra pessoa."

No réveillon de 2019 para 2020, o casal desembarcou no Brasil para aproveitar o virada do ano no Rio de Janeiro e continuou curtindo os pontos turísticos da capital carioca ao longo da semana.

Elas foram fotografadas caminhando na Praia de Copacabana em meio aos banhistas. De óculos, chapéus e roupas, elas andaram descalças pela areia e pela orla.

No dia 30 de dezembro, Delevingne e Benson foram flagradas saindo de um restaurante na capital carioca e tirando fotos com algumas fãs.

folhapress