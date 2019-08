Cantora dá tapa em homem após ser assediada em show; vídeo

A cantora paraense Thaciane Pantoja , vocalista da banda Batidão do Melody, deu um tapa em homem a assediou enquanto ela tirava fotos com o público. O caso aconteceu no último domingo (11), em uma apresentação na cidade de Bela Vista, no Maranhão, mas repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (14).

Imagens de um vídeo que está circulando na internet mostram a cantora na beira do palco quando uma pessoa do público passa a mão suas partes íntimas. Ela reage e, em seguida, grita no microfone: “Me respeita! Não pega na minha b*** c***”. Logo após a confusão, o homem subiu na garupa da moto de um amigo e fugiu do local.



Foto:Reprodução/Instagram

No Instagram, a banda divulgou uma nota de esclarecimento . “A Banda Batidão do Melody, vem a público esclarecer o ocorrido na noite do último domingo, 11, em sua apresentação no Balneário de Arratauir, na cidade de Bela Vista - MA", informou o grupo na última segunda-feira (12). "No início do show, a cantora Thaciane Pantoja, estava batendo foto com o público, que estava na frente do palco, quando foi surpreendida por homem, que pegou em suas partes íntimas. A cantora, em reação ao assédio sofrido, acabou reagindo contra o agressor, por desrespeitar o trabalho artístico da mesma e por desrespeitá-la como mulher".

Para finalizar, a banda citou uma frase da cantora: "RESPEITO É BOM E TODO MUNDO GOSTA", declarou Thaciane Pantoja.

De acordo com a Marie Claire, a cantora registrou boletim de ocorrência sobre o caso. Um inquérito foi aberto para apurar o assédio.

TV FAMA