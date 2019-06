Cantor viraliza ao publicar vídeo de show só com seus pais na platéia

O cantor Gabriel Smaniotto, 23, chamou a atenção neste final de semana ao publicar no Twitter um vídeo em que aparece no palco se apresentando apenas para os seus pais.



"Obrigado pai e mãe por ser meu único público no show de ontem (e os bombeiros)", escreveu o cantor. Em pouco tempo, a publicação viralizou e Smaniotto recebeu apoio de diversos famosos, como Marília Mendonça , Kauan (dupla de Matheus) e Mumuzinho .

"Já fizemos show assim mano, só tinha nossa mãe, nosso irmão e nosso tio! E era suficiente pra gente continuar acreditando no nosso sonho. Eles nos deram força e acreditaram! Pode ter certeza que mesmo que não tinha ninguém lá no dia, mas eles estavam orgulhosos de você e felizes por te ver fazendo o que você ama ! Sucesso. Aparece pra cantar com a gente qualquer dia no show nosso", escreveu Kauan, em resposta ao cantor.



"Gabriel, aonde eu estiver, meu palco é seu", apoiou Mumuzinho. Mendonça também convidou o jovem a participar de seu show: "Ae Gabriel. Considere-se convidado a participar do meu show... Deus te abençoe", escreveu a cantora.

Smaniotto também recebeu diversos novos seguidores e foi apoiado por artistas como Tatá Werneck, Felipe Araújo, MC Pocahontas, Maisa e MC Bin Laden. "Já passei por isso muitas vezes", disse Tatá.

Depois da repercussão do vídeo de Smaniotto, o cantor foi convidado para abrir um show de Fernando e Sorocaba. A cantora Maiara, namorada de Fernando, fez inclusive um vídeo ao lado de Gabriel.

"Olha com quem estou aqui. Gente, sou fã dele. Quer dizer que hoje vou ver ele cantando. Não vai ser só sua mãe e seu pai, vai ser eu também", brincou a cantora sertaneja.

