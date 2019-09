Cantor sertanejo Jota Bruno morre após acidente de carro

O cantor sertanejo Bruno Henrique Fávaro, conhecido como Jota Bruno, morreu na madrugada deste sábado (14) após sofrer acidente na rodovia BR-463, em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

O artista, que havia completado 29 anos em agosto, voltava dirigindo sozinho de Salto del Guairá, no Paraguai, quando perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Jota morreu no local do acidente, que ocorreu por volta de 1h30, próximo ao km 13 da rodovia, de acordo com informações da Polícia Civil.



O cantor sertanejo Jota Bruno morreu. Reproduçãoca



O sertanejo seguia carreira solo atualmente, mas já formou dupla com Rodrigo e, até 2016, com Murilo. Em seu perfil no Facebook, vários amigos lamentaram a morte do cantor. “Descanse em paz Jota Bruno Como está difícil de acreditar que você se foi”, escreveu uma. “Jota Bruno, não, não vá embora meu amigo. Vou morrer de saudade..... Te ensinei tocar violão. E você nos ensinou a não desistir dos sonhos! Jamais! Vou te amar sempre, meu brother!”, destacou outro.

Maria Favaro, tia do artista, publicou uma imagem de luto e escreveu: “A vontade de Deus leva todos os seus... não importa o sucesso. Descansa em paz sobrinho Bruno.

O corpo de Jota Bruno está sendo velado na manhã deste sábado (14) na funerária Novo Mundo. Ainda não há previsão de quando será o sepultamento.

Tv Fama