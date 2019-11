Cantor Reinaldo, o Príncipe do Pagode, morre aos 65 anos

O cantor Reinaldo Gonçalves Zacarias, conhecido como 'O Príncipe do Pagode', morreu na madrugada desta segunda-feira (18) aos 65 anos. Ele lutava contra um câncer há cerca de quatro anos.



Cantor Reinaldo conhecido como 'O Príncipe do Pagode' - (Foto: Instagram/Reprodução)



Reinaldo completou 65 anos no último dia 9 de novembro e seguia normalmente a sua agenda de shows. Ainda neste domingo, o cantor faria um show no Bar Samba, na Vila Madalena, em São Paulo.

A notícia da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista e divulgada pelo também sambista Arlindinho nas redes sociais. "Ainda sem acreditar, mas não vou sofrer pois sei que descansou em paz! EU TE AMO meu ídolo , descanse em paz!", afirmou Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, no Instagram.

Outros cantores como Dudu Nobre, Mumuzinho e Salgadinho lamentaram a morte do cantor.

Reinaldo Gonçalves Zacarias nasceu no bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio. Dono de alguns sucessos como "Retrato Cantado de Um Amor", "Trapaças do Amor" e "Sonhos", o cantor trabalhou como bancário até o começo da década de 1980, quando iniciou sua carreira no pagode.

O carioca é conhecido por ter sido um dos divulgadores do gênero musical na cidade de São Paulo.

TV Fama