Cantor piauiense Danilo Rudah apresenta novo lançamento com a música “Leve”

Novo lançamento de Danilo Rudah já cria expectativa!



Após destacar-se em 2021 na playlist "Nação Reggae" do @Spotify Brasil, com a faixa "Armadilhas"(Galvão Júnior) do albúm "20 anos", Rudah continua desfrutando da magia musical nesse começo de 2022.

Embora em primeiro plano "Leve" soe como Reggae ela também convoca a ancestralidade das 07 Nações Indígenas que habitavam os sertões de dentro, de onde Rudah e Calmô são naturais - lugar que desde o século XVII é conhecido como Piauí.

Foto: Ascom

"Leve" também é mpb e traz em sua poesia uma rima lúdica e nordestina, que nos leva à apraia, aos luais, aos terreiros, às farras de amor e apresenta o grupo Calmô como artista adicional.

Os instrumentos de acompanhamento da faixa são violão de aço, contra-baixo, teclado, bateria, guitarra, vocais e backing vocals, uma produção linda, mas 100% independente.

Um dos destaques desse lançamento é a capa, feita pelo artísta @athenthemc. Sua vibrante ilustração decolonial mostra uma mulher de pele preta, levitando com asas e chamas, n´um céu ardente entre núvens coloridas, em combate a qualquer tipo de preconceito, fazendo referência à musa da canção e para que de todxs se permitam ser leves como a vida pode ser .

