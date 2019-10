Cantor Leonardo e Poliana Rocha se declaram nos 23 anos de casamento

O cantor sertanejo Leonardo e Poliana Rocha completaram 23 naos de casados e divulgaram no Instagram, na quarta-feira (16), um vídeo romântico dos dois em diversos momentos.

"Hoje completamos 23 anos de casados entre idas e vindas... passei por decepções, traições, felicidades... mas enfim, consegui com muitas lutas segurar minha família....Que hoje, para a glória do senhor, está unida e feliz!!!! Obrigada meu @leonardo por ter me ensinado a ser uma mulher forte, guerreira... que perservera e crê nos propósitos de Deus!!! Eu amo você...", escreveu a loira, que ainda usou hashtags como "23 anos de casados" e "não é para qualquer um".

O cantor também postou o registro e se declarou à mulher. "São 23 anos de muito amor, parceria e cumplicidade! Te amo”, escreveu na legenda. Leonardo e Poliana são pais de Zé Felipe, de 21 anos, filho número cinco do cantor.







Além de Zé Felipe, Leonardo é pai de Pedro Leonardo, de 32 anos de idade; Monyque Isabella, de 28; Jéssica Beatriz, 25; Matheus Vargas, 21; e João Guilherme Ávila, de 17 anos.

