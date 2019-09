Candidato negro é eleito Mister Brasil CNB pela primeira vez

Em uma noite fria, com termômetros marcando 6°C, o representante da Paraíba, Ítalo Cerqueira, aqueceu a plateia e foi eleito nesta quarta (4) Mister Brasil CNB 2019. Natural do município de Patos (PB), o rapaz é o primeiro candidato negro a conquistar o título, que já possui um rol de 15 consagrados. Essa é também a primeira vez que a Paraíba leva o título para o Estado.



Além de modelo, o jovem de 27 anos é também sargento do Exército e vai agora representar o país no Mister Supranational no final do ano, na Polônia. Em segundo lugar na competição ficou o Mister Santa Catarina, Luan Antonelli, 30, seguido pelo Mister Baixada Santista, Matheus Giora, 31, em terceiro.

O belo recebeu a faixa das mãos do seu antecessor Samuel Costa, 23, vencedor de 2018. Um total de 39 candidatos participou da edição, que foi realizada em Bento Gonçalves (RS), na Serra Gaúcha. O número de postulantes supera o total de estados brasileiros pois, tradicionalmente, inclui títulos que representam ilhas ou regiões turísticas brasileiras.

No Top 6 da final se classificaram ainda os misters Minas Gerais, Gleidson Minarini, Espírito Santo, Maiki Carletti e Paraná, Renan Marconi. Completaram o top 10 os misters Rio Capim (PA), Goiás, Ceará e Grande Curitiba.

A recém-eleita Miss Brasil Mundo 2019, Elis Miele, que defendeu a faixa do Espírito Santo, também participou da cerimônia. Ela, que é técnica de enfermagem e modelo, foi coroada na noite de terça (3) e vai agora disputar em Londres o Miss Mundo, no dia 12 de dezembro.

Assim como o feminino Miss Brasil Mundo, o certame é licenciado oficial da Miss World Organisation, que realiza o Miss Mundo e o Mister Mundo. Entre as descobertas do concurso nacional estão os atores globais Anderson Tomazini (o Xodó de "O Outro Lado do Paraíso") e Lucas Malvacini (o Anjinho de "Amor à Vida"), os ex-BBBs Jonas Sulzbach, Rodrigão e Eliéser, e o modelo internacional Lucas Gil.

A avaliação dos rapazes segue os moldes do Mister Mundo (ou Mister World, no original), com provas preliminares classificatórias. Os misters participaram de desfiles de moda praia e noite, prova de talentos, além de uma entrevista preliminar. Outro desafio que valeu pontos foi a apresentação e defesa de um projeto social, que deve ter sido idealizado e executado pelo próprio mister em sua região de origem.

Com o resultado final, não apenas o vencedor tem chance de representar o Brasil, pois a organização envia outros candidatos bem classificados para os principais concursos masculinos ao redor do planeta. Além do Mister Mundo, entram aí o Mister Supranational, Mister Global, Manhunt International, Mister International, entre outros.

Vencedores do Mister Brasil CNB

1996 - São Paulo - Thierre Di Castro - Mister São Paulo

1997 - Edilson Ferreira Leite - Mister Distrito Federal

2000 - Ramílio Zampiron - Mister Distrito Federal

2001 - Gustavo Gianetti - Mister Rio de Janeiro

2007 - Lucas Gil - Mister Pará

2008 - Vinicius Ribeiro - Mister Espírito Santo

2010 - Jonas Sulzbach - Mister Ilha dos Lobos (RS)

2011 - Lucas Malvacini - Mister Ilhas de Búzios (RJ)

2012 - Willian Rëch - Mister Rio Grande do Sul

2013 - Reinaldo Dalcin - Mister Ilhas do Delta do Jacuí (RS)

2014 - Lucas Montandon - Mister Distrito Federal

2015 - Anderson Tomazini - Mister Ilhabela (SP)

2016 - Carlos Franco - Mister São Paulo

2017 - Matheus Song - Mister Caminho dos Príncipes (SC)

2018 - Samuel Costa - Mister São Paulo

Folhapress