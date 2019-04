Camila Cabello estreará no cinema como Cinderela, diz site

Após se apresentar no American Music Awards 2018 com um vestido que lembrava o de uma princesa, Camila Cabello, 22, pode estar escalada para o papel principal de uma nova versão do filme "Cinderela".



A informação foi dada pelo portal americano Deadline, que confirma que Cabello está, inclusive, trabalhando em canções para a trilha sonora do novo longa. A cantora chegou a publicar um stories em sua conta no Instagram com uma cena do filme original da Disney de 1950, aumentando as suspeitas dos fãs.

Sabe-se que James Corden produzirá o filme e Kay Cannon (de "A Escolha Perfeita") irá escrevê-lo e dirigi-lo para a Sony, segundo o Deadline, mas não há informações sobre a data de estreia e nem confirmação da própria cantora sobre a possível participação.

Se confirmada, esta será a estreia da ex-Fifth Harmony nos cinemas.

Folhapress