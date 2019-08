Caio Castro sai ileso após capotar carro no Rally dos Sertões

Caio Castro capotou o carro durante prova automobilística. Apesar do susto, o Rock, da novela "A Dona do Pedaço" saiu ileso do acidente, assim como seu navegador, Marcos Ponstein. O ator tranquilizou os fãs por meio de postagem no Instagram na qual dizia que foi ao hospital para um procedimento padrão e que estava bem.



O acidente aconteceu durante a disputa das semifinais da categoria Super Prime do Rally dos Sertões 2019, em Campo Grande (MS). O ator pilotava um UTV - veículo 4x4, que mistura características de carro e quadriciclo - quando perdeu o controle em um desnível na pista.

Na noite do sábado, 24, Caio manifestou o desejo de retomar a próxima etapa da prova que acontece nesse dia 25. Porém terá que adiar os planos, já que seu carro deu perda total, o que inviabiliza a concretização do objetivo inicialmente traçado.

O Rally dos Sertões é uma disputa automobilística que ocorre durante oito dias, passando por cinco estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí e Ceará. O término está previsto para dia 1º de setembro na cidade de Aquiraz (CE). Esta, que é 27ª edição do evento, contou com 302 inscritos, o maior número de participantes da história do Rally.

Confira o momento do acidente

Folhapress