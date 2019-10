Caio Castro revela dieta restritiva para viver lutador de boxe em novela

Treinos intensos, dieta restrita e muita preparação física. Essa é a rotina do ator Caio Castro , 30, para o seu personagem Rock, um lutador de boxe, na novela de Walcyr Carrasco, 67, "A Dona do Pedaço" (Globo).



Apesar de já ser familiarizado com o assunto e manter uma boa forma, o global revelou, em recente entrevista ao Gshow, que precisou passar por adaptações para adotar a rotina do personagem, que é atleta.

"Não vou falar que é legal, mas sou um cara que já me alimento muito bem, 90% da comida de casa vem de uma fazenda perto. A diferença é que tive que dobrar minha quantidade de proteína. Tem dia que não consigo bater o meu mínimo de comer 2 kg de proteína por dia, tem que beber quatro litros e meio de água e também não consigo", confessou o ator.

Com alta aceitação do público, Caio também disse ter se surpreendido com o sucesso de Rock: "A trama dele em si é muito simples, se prepara para o tão esperado campeonato mundial e tem a trama amorosa que, agora, começou a desenrolar e a ter um final feliz com a Joana [Bruna Hamú]."

Recentemente o artista ganhou foco por seu suposto relacionamento com a atriz Grazi Massafera, 37, que está na novela "Bom Sucesso" (Globo), como Paloma. As especulações a respeito de um romance entre eles teve início na festa de aniversário de Luciano Huck, 48, no último dia 3 de setembro.

No dia 28 de setembro, os dois também foram vistos curtindo a segunda noite de shows do Rock in Rio juntos. Nas redes sociais, os dois também trocam pequenas declarações e elogios.

