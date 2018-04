Caio Blat se defende de polêmica e diz que não fez nenhuma piada machista

Caio Blat usou o Instagram para responder às críticas após o post de uma foto em que aparece ao lado de uma mulher vestida com uma camiseta com a frase "Bruta não, mal domada". O ator disse que não teve a intenção de fazer "nenhuma piada machista" e salientou que a frase é acompanhada da imagem de uma mulher laçando o homem.





Post de Caio Blat gerou polêmica nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram



"Agradeço a todos que comentaram e contribuíram com sua opinião, enriquecendo esse debate. Me espantei com a frase, procurei saber, e me surpreendi mais ainda ao saber que se tratava de um grupo de mulheres; que o bordão típico, de cunho evidentemente machista, pode ser motivo de orgulho e identidade, em outro contexto cultural, com diferente interpretação, irônica e humorada, vide a figura que acompanha a frase, com a imagem de uma mulher laçando o homem. Postei! Sem fazer nenhuma piada machista, mas como provocação, pela contradição da imagem. E fico feliz que tenha espantado tanta gente, gerado discussões e dúvidas, mostrando que nossa sociedade está amadurecendo nessa questão , e que o assunto é complexo e não se encerra aqui."



O post de Caio gerou desconforto entre os seguidorores do ator, como as atrizes Maria Casadevall e Alice Wegmann. "Onde está a piada? Por que faz rir a ideia de que uma mulher tenha que ser domada? Por que faz rir a ideia de que uma mulher e um animal ocupem o mesmo lugar diante do homem na supremacia do macho? Pergunto: se ela é bruta, deveria ser domada por quem? Por quê?", questionou Maria.



