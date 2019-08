Caio Blat afirma que Globo fará série de 'Grande Sertão: Veredas' para 2020

Caio Blat , 39, afirmou nesta quinta-feira (22) que a Globo vai fazer uma série inspirada em "Grande Sertão: Veredas" em 2020. O ator disse também que interpretará o papel de Riobaldo, personagem que ele encena há dois anos na peça de mesmo nome, dirigida por Bia Lessa.

"Seguimos com essa montagem [peça] linda, e aí a Globo também vai fazer uma série de 'Grande Sertão Veredas' no ano que vem, e eu vou fazer o Riobaldo na série. Então, é um personagem que eu vou fazer por um bom tempo", revelou.



Foto:Reprodução/Instagram

Esta não será a primeira vez que a Globo vai transformar a obra do mineiro João Guimarães Rosa em teledramaturgia. Em 1985, a emissora carioca apresentou a minissérie "Grande Sertão: Veredas" com Tony Ramos no personagem principal. Outro destaque da adaptação foi a atuação de Bruna Lombardi como Diadorim.

Na trama, o jagunço Riobaldo faz um pacto com o demônio para sobreviver no sertão e tenta reprimir o amor que sente pelo colega Diadorim.

Além da série, Blat lembrou que a obra literária vai virar também um novo filme, que deve ser lançado entre o fim deste ano e 2020. Na verdade, trata-se de uma versão cinematográfica da peça, também dirigida por Bia Lessa, e que vai se chamar "Travessia".