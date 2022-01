Cachorro Alfredo, que viralizou em posto de combustível, ganha ‘dia de beleza’ em Teresina

Alfredo, cachorro sem raça definida que viralizou nas redes sociais usando crachá em um posto de combustível em Teresina , ganhou um ‘dia de beleza’ nesta quinta-feira (20). Tudo só foi possível após uma mobilização de membros da Associação dos Amigos Motoristas Autônomos (AAMAPI), que unidos conseguiram a ajuda de um Hospital Veterináriopara realização de consultas e exames e de um Pet Shop especializado em estética animal. (Veja vídeo abaixo:)







Em entrevista ao PortalODIA.com, o secretário geral da AAMAPI, Francisco Batista, mais conhecido como Francisco dos Aplicativos, contou que conhece o Alfredo há mais de cinco anos. Pensando no bem-estar do animal, a associação iniciou uma campanha para buscar empresas que apoiassem a causa.

“A gente conhece o Alfredo há mais de cinco anos. E a associação foi atrás de Pets Shops para abraçar a causa e dar um dia de exames e lazer para o Alfredo. Com isso, conseguimos um Hospital Veterinário e uma Pet Shop que ofertou todos esses serviços. Ontem, ele fez uma bateria de exames e hoje ele teve um dia de lazer com banho, hidratação e até corte das unhas”, conta.

“Conseguimos proporcionar um dia de príncipe para ele. O Alfredo não só ficou conhecido aqui no Piauí, como no Brasil e fora do país. A história dele chegou para alguns amigos de Portugal e dos Estados Unidos. Levamos ele de carro para todos esses locais”, frisou.

Alfredo recebe banho e hidratação em Teresina. Foto: Arquivo Pessoal

Alfredo ficou conhecido nas redes sociais após aparecer de crachá um posto de combustível na Avenida Marechal Castelo Branco, em Teresina. Ele foi adotado pelos funcionários do estabelecimento e vive há pelo menos seis anos no local. Por causa da dedicação, recebeu um crachá com o seu nome e foi promovido a “chefe de pista”.

Alfredo já está habituado à rotina dos profissionais do posto e dos clientes. Brinca, late, dorme, recebe carinho e come. O cão, que deve ter aproximadamente 8 anos, já faz parte da equipe de funcionários da empresa e ajuda na segurança do local.

