Cabelo de Juliana Paes na novela é inspirado no deserto árido, diz hairstylist

Juliana Paes, 40, está de visual novo na novela "A Dona do Pedaço" (Globo), que teve uma passagem de tempo de 20 anos no capítulo da última segunda (27). A boleira Maria da Paz, personagem da atriz, que saiu da cidade fictícia de Rio Vermelho, no interior do Espírito Santo, agora é empresária de sucesso, dona de uma cadeia de confeitarias, em São Paulo.

A coloração das novas madeixas da atriz é uma criação exclusiva do hairstylist das famosas Fil Freitas, dono do salão Fil Hair & Experience, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Em bate-papo com a Folha de S.Paulo, o profissional contou que as mechas em tons quentes que fez na atriz foram inspiradas no deserto árido. Não à toa, batizou a coloração de "Desert Balayage". "O cabelo dessas mulheres [que vivem no deserto] é naturalmente desgastado com o sol e tem essas tonalidades mais queimadas, mais quentes. Sou completamente avesso a cor fria, acinzentada, para a balayage. Acho que não ilumina ninguém", diz Freitas.

João Miguel Júnior / TV Globo



Paes, que adora mudar seu visual para seus personagens, aprovou o resultado. "Gostei muito. Gosto muito de ser morena, do meu cabelo marrom, mas adoro mudar para as personagens. Mudar me ajuda a compor, me ajuda no processo criativo. É uma etapa super importante para mim", disse ela.

O hairstylist deu alguns detalhes sobre o procedimento feito na atriz, que durou cerca de três horas. Ele explica que desenha mecha a mecha com o próprio descolorante, para não manchar os cabelos, e que não usa tonalizante depois. "Eu subi um pouco essa balayage e iluminei bastante o rosto dela. Não é algo só do meio para baixo, não tem pegada de praia. É chique, mas ao mesmo tempo é cool. Não é aquela coisa óbvia tipo loira, mel ou morena iluminada. É um cabelo mais quente, levemente acobreado. Acho que é uma boa pegada, principalmente para essa temporada de outono/inverno", indica Freitas.

"A brasileira tem um pouco de medo, não gosta de cabelo acobreado, alaranjado, e eu queria quebrar um pouco essa imagem. Acho que tonalidade tem a ver com a pessoa. Costumo dizer que eu visto a melhor cor para cada pessoa", completa. Sem medo de mudanças, Paes disse que não estranhou as novas madeixas: "Eu adorei. O trabalho do Fil é minucioso e o resultado fez valer a pena cada minuto que fiquei no salão dele, que é um charme".

Quem quiser copiar as madeixas da versão atual de Maria da Paz não pode se esquecer dos cuidados pós-coloração. Fil alerta sobre a necessidade de hidratar bastante os cabelos para repor sais minerais e proteínas. "Indico procurar um terapeuta capilar para fazer um tratamento mais profundo. Para manter esse tratamento precisa fazer uma ou duas vezes por semana uma máscar. Uma dica legal que sempre dou para minhas clientes: depois que fizer a máscara de hidratação, sempre use condicionador. Ele tem a função de fechar a cutícula do cabelo, então vai fazer com que a máscara fixe mais."

Com uma rotina apertada e folga apenas aos domingos, Paes trata dos cabelos naturalmente volumosos em casa mesmo. Ela usa produtos profissionais e retoca a cor a cada 15 dias. "O melhor tratamento é hidratar e deixar os fios secarem naturalmente. Durante uma novela isso é difícil, mas quando estou fora, cuido muito dos meus fios."

NOVA FASE DA TRAMA

Vinte anos se passaram na trama de 'A Dona do Pedaço'. Maria da Paz agora produz bolos em escala industrial. É dona de uma fábrica e de 22 unidades da rede de confeitarias "Bolos da Paz". Ela agora está cercada por uma equipe superprofissional e tem entre seus empregados Márcio (Anderson Di Rizzi), gerente da fábrica, Zé Hélio (Bruno Bevan), responsável pela expedição, Abel (Pedro Carvalho), "chef" que controla a qualidade dos produtos e conduz a parte produtiva, e a secretária Sueli (Samira Lochter).

Paz se veste de forma espalhafatosa e vive em um apartamento luxuoso e extravagante, na companhia da filha, Josiane (Agatha Moreira). A jovem, fruto de seu relacionamento com Amadeu (Marcos Palmeira), morre de vergonha da origem simples da mãe e sonha se tornar uma digital influencer, espelhando-se na it-girl Vivi Guedes (Paolla Oliveira).

Rica e poderosa, mas carregando uma nostalgia dentro do peito, Maria nem desconfia que Amadeu (Marcos Palmeira), o grande amor de sua vida, está vivo e mora na mesma cidade que ela. Mal sabe que, inclusive, está bem próximo: por uma coincidência, seu funcionário Márcio namora Silvia (Lucy Ramos), cunhada de Amadeu, que mora com ele.

Casado e plenamente recuperado, o advogado vive também com a mulher, Gilda (Heloísa Jorge), e o filho do casal, Carlito (João Gabriel D'Aleluia). E será Márcio o responsável pelo reencontro dos dois. Em uma reunião da família, o simples fato de ele mencionar o nome de sua patroa provoca uma avalanche de emoções em Amadeu, que não sossega até vê-la pessoalmente.

Folhapress