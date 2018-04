BTS se torna o grupo de k-pop com mais visualizações no YouTube

BTS quebrou o recorde de "Fantastic Baby", do BigBang, e se tornou o grupo de k-pop com o maior número de visualizações em um MV no YouTube. Lançado em setembro, "DNA" superou os 348 milhões conquistados desde 2012 pelo BigBang, e tomou a primeira posição.

Agora, a ordem de grupos de k-pop com maior visualização no YouTube é BTS, com "DNA", BigBang, com "Fantastic Baby" (2012) e TWICE com "TT" (2016).

Love Youself: Tear, o terceiro álbum completo do BTS, será lançado no dia 18 de maio.











Omelete