BTS lança 'Black Swan', 1º single e clipe de novo álbum

O primeiro single do novo álbum do BTS - intitulado 'Map of the soul: 7' - foi lançado nesta sexta-feira (17), junto a um vídeo artístico realizado por uma companhia de dança. A música 'Black Swan' chama a atenção dos fãs nas redes sociais pelo conceito artístico e pelo fato de ter duas versões distintas - a do videoclipe e a divulgada nas plataformas de streaming.





Foto: Reprodução/Forbes

No MV (Music Video), a companhia de dança eslovena MN protagoniza o curta de 5 minutos e 30 segundos com uma belíssima coreografia, porém com um lado mais sombrio. Logo no começo do vídeo, a citação à dançarina americana Martha Graham é destacada: "Um dançarino morre duas vezes - Uma é quando param de dançar e essa primeira morte é a mais dolorida".

A letra da canção traz os idols RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook lidando com os seus problemas interiores. "Eu continuo perdendo o foco. Não quero abandonar agora", "mesmo se você me passar, eu nunca serei arrastado de volta" e "todo momento é eterno" são algumas das mensagens deixadas em 'Black Swan'.

As Armys, como são chamados os fãs do grrupo musical, estavam com as expectativas altas desde o começo da semana. As hashtags no Twitter #BlackSwan, #BTSIsComing e #BTSSingleToday estão no topo dos Trending Topics - os assuntos mais falados da rede social - em vários países, incluindo o Brasil.

De acordo com a gravadora BigHit Entertainment, o comeback com o disco 'Map of the soul: 7' será no dia 21 de fevereiro, porém a divulgação do conteúdo está sendo feita em partes. Na semana passada, ocorreu a divulgação do trailer com a música "Interlude: Shadow", solo do rapper Suga.

"Acreditamos que os fãs entenderão [o conceito] quando ouvirem a música e assistirem a performance", afirmou um representante da BigHit ao portal de notícias sul-coreano "Newsen" algumas horas antes do lançamento de 'Black Swan'.

TV Fama