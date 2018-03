Bruno Gagliasso se posiciona contra objetificação em campanha

Bruno Gagliasso usou o Instagram para compartilhar mensagem positiva sobre novo trabalho, como rosto, mas também co-criador de campanha de underwear.

No vídeo publicado pelo ator nesta terça-feira (27.03), ele aparece de cueca na companhia de casting diverso com direito a dancinhas e sequência de mensagens que desafiam estereótipos masculinos. Na legenda, posiciounou-se sobre a oportunidade de ajudar a pilotar novo olhar para o tipo de trabalho. Leia a mensagem completa na sequência e assista ao vídeo da campanh abaixo.

Bruno Gagliasso em nova campanha de underwear (Foto: Reprodução/Instagram)



"Foi muito interessante receber o convite não só para participar, mas para criarmos juntos o novo posicionamento da marca. Foi muito mais recompensador a experiência de não ser só um garoto propaganda, mas de ajudar a chegar, depois de muitas conversas, em um resultado positivo capaz de inspirar pessoas de verdade, não só mais uma propaganda de cueca clichê. Existe, na verdade, uma objetificação dos corpos em geral na publicidade que, de maneira nociva, acaba refletindo nos padrões de beleza tidos como “aceitos” pela sociedade. É interessante notar como algumas marcas, especialmente a Mash, têm entendido a importância de valorizar o que é real e desmitificar a ideia de corpo perfeito. Temos q acabar de vez com essa história de padrões. Chega de rótulos. Vivemos em uma sociedade muito mista e diversa, querer encaixar as pessoas em padrões é algo que não faz mais sentido, nem para a propaganda, nem para a vida real. Temos que valorizar a diversidade, respeitar e estimular, cada vez mais, que as pessoas se amem como são. Pra mim foi um alívio! Foi a primeira vez que não tive a pressão de preparar o meu corpo para estar do jeito que esperavam, dentro de padrões e, principalmente, do chamado "corpo perfeito". Além disso, estive à vontade para mostrar outros lados da minha personalidade. Falar que eu uso saia e tenho calça de oncinha foi libertador. E o mais legal é que o set foi apenas o fechamento de um trabalho maior. Como eu disse antes, participei da criação da campanha e isso foi importante para que eu me sentisse ainda mais à vontade. O trabalho envolveu um aprofundamento sobre o objetivo da campanha de não ser apenas mais um comercial de cuecas como se espera. Viva as diferenças!", revelou sobre a nova campanha da marca Mash.



Vogue