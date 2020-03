Bruno Gagliasso pede eliminação de Victor Hugo e deve participar de festa

Boninho e Bruno Gagliasso devem entrar disfarçados na próxima festa do próximo final de semana (14) do BBB 20. Boninho prometeu que estaria lá e chamaria Bruno Gagliasso, um grande fã do programa.

Pelas redes sociais, ele topou e até disse que estava agilizando como tudo aconteceria via WhatsApp com Boninho.

Nas mensagens pelas redes sociais, Boninho também disse que colocaria Tiago Leifert vestido de uma forma que ninguém conseguisse reconhecê-lo.

Até a mulher de Gagliasso resolveu rir da situação e da possibilidade de Bruno aceitar se disfarçar no BBB. "Vão te reconhecer pelo seu tamanho", brincou.

Fá incondicional do programa, a atriz Bruna Marquezine também se prontificou a participar. "Me chama que eu vou", publicou a amiga de Manu Gavassi.

Thalita Rebouças também mostrou interesse, e Boninho parece ter se entusiasmado. "Quer? Fechado", escreveu o Big Boss.

PEDIDO DE ELIMINAÇÃO

No Twitter, Gagliasso liderou uma campanha para eliminar Victor Hugo do BBB 20. Ele pediu aos seguidores que votassem no participante. Muito por conta da briga que ele teve com Manu que é uma das concorrentes que o ator gostaria de ver na final.

