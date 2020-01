Bruno Gagliasso mostra barriguinha de grávida de Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso usou o Instagram nesta quinta-feira (2) para compartilhar vários cliques da esposa, Giovanna Ewbank. Nas imagens, a atriz aparece deitada na cama, de shorts e biquíni e deixou em evidência a barriguinha de gravidez.





Foto: Reprodução/Instagram

Na legenda do post, o ator escreveu: “Sobre estar na plenitude.... #2020”. Além do bebê que está a caminho, o casal já é pai de Titi e Bless, que foram adotados no Malawi, na África.

Nos comentários, os seguidores não economizaram elogios. “Essa barriguinha já está aparecendo! Parabéns”, observou uma. “Ela conseguiu ser mais linda ainda, como pode?”, acrescentou outra. “Imagina só a perfeição que vai ser o filho de vocês dois”, disse uma terceira.

Em dezembro do ano passado, Giovanna, de 33 anos, fez o anuncio da gravidez na rede social e avisou que a chegada do bebê não foi nada planejada. "Ops...a família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs", escreveu a loira na ocasião. "Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade!", completou.

TV Fama