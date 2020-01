Bruna Marquezine sensualiza com maiô cavado e corpão surpreende

Bruna Marquezine decidiu “causar” ao surpreender seus seguidores na segunda-feira (13) com sequência de fotos de tirar o fôlego. Em seu perfil do Instagram, a atriz de 24 anos colocou o corpão para jogo ao posar a bordo de maiô cavado, deixando, além do corpão, seu bumbum avantajado em evidência.

Na legenda da postagem, Marquezine deixou o textão de lado e optou por uma emoji de melancia.

Nos comentários, para variar, Bruna colecionou uma série de elogios. “Apenas maravilhosa”, exaltou uma. “ Muito musa do verão”, afirmou outra. “Neymar não sabe o que está perdendo”, brincou um terceiro.

Recentemente, no réveillon, Bruna também compartilhou alguns cliques de seu visual para a virada do ano em Trancoso, na Bahia. O post repercutiu tanto positivamente quanto negativamente, com os fãs da atriz preocupado com o fato da musa aparentar estar muito magra.

TV Fama