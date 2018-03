Bruna Marquezine reclama de saudade e se declara a Neymar

No Brasil gravando a novela "Deus Salve o Rei", Bruna Marquezine não esconde a falta que sente do namorado, o craque Neymar, que vive em Paris, na França, para defender o Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira (28), ela compartilhou uma foto antiga dos dois e falou sobre a distância deles. "Te amo e tô com muita saudade", escreveu na legenda da imagem.

Esta foi a primeira vez que Bruna publicou algo com o amado após ele enfrentar um momento difícil. No domingo (26), Neymar sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito durante o jogo do PSG contra o Olympique de Marselha e deve ficar afastado dos gramados por algumas semanas.

Em entrevista à ESPN Brasil, Neymar pai quebrou o silêncio e falou oficialmente sobre a situação do filho, que sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Em uma conversa de cerca de 20 minutos, por telefone, se contradisse algumas vezes sobre o tratamento a ser adotado. Irritado com a postura de alguns veículos de imprensa, entre eles o UOL Esporte, por terem publicado que o estafe do jogador decidiu por uma operação, ele ressaltou que é o PSG quem vai bater o martelo sobre o assunto. Em outro momento, no entanto, ressaltou que o caso é cirúrgico.

Folhapress