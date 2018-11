Bruna Marquezine ganha prêmio de 'It Girl' em Portugal

Se você, como boa parte dos brasileiros, acha que há um "algo a mais" um pouco inexplicável em Bruna Marquezine, 23, fique tranquilo. Os patrícios de Portugal também concordam com a gente.

Isso porque a atriz recebeu, na noite deste sábado (17), o prêmio de "It Girl" da revista GQ Portugal.

E o que exatamente é uma "it girl" não é fácil de definir. O termo original, em inglês, faz referência a mulheres jovens, e geralmente famosas, que possuem tanto uma sensualidade quanto uma personalidade cativantes, estando sempre na moda e lançando tendências, ainda que inadvertidamente.

A própria Bruna, aliás, arriscou uma definição no seu discurso de agradecimento pelo prêmio. "Queria dizer que 'it girl' é uma jovem mulher que influencia outras não só pela moda, mas pela forma de pensar, pelo que ela representa", disse a atriz.

Que procurou mostrar que nem só de flashes e brilho se faz uma 'it girl'. "Então queria nessa noite influenciar vocês - ou tentar pelo menos - para que vocês olhassem de forma carinhosa para uma causa que ganhou meu coração há dois anos, que é o refúgio", completou Bruna, indicando organizações que tratam do tema no Brasil.

Há cerca de uma semana, Bruna também havia mostrado um pouco desse seu lado ativista, ao criticar o apresentador Silvio Santos pelo episódio envolvendo a cantora Claudia Leitte e pedir o fim do assédio.

Folhapress