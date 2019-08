Bruna Marquezine ganha festa de aniversário em show de Sandy & Júnior

Bruna Marquezine completa 24 anos neste domingo (4), e celebrou o aniversário um dia antes, com um show da dupla Sandy e Junior no Rio de Janeiro.

O que a atriz não esperava é que fosse ganhar uma festa surpresa, organizada pela empresária Carol Sampaio. Na madruga deste domingo (5), ela cantou parabéns com amigos famosos, como Bruno Gagliasso , Giovanna Ewbank , João Vicente de Castro e Fernanda Paes Leme.



Foto:Reprodução

O próprio Junior Lima, de quem Marquezine é fã, foi quem apareceu com o bolo da atriz. A aniversariante se emocionou tanto com as músicas do show, quanto com a surpresa.

Nas redes sociais, ela ainda recebeu homenagens dos amigos. Tatá Werneck, por exemplo, publicou uma foto com a atriz no Instagram e escreveu: "Hoje é aniversário da @brunamarquezine! Essa grande mulher, grande atriz, grande amiga, grande gata pra kct [sic], grande coração cheio de fé, grandes pernas maiores que meu tronco que não dá para enquadrar na mesma foto, grande talento, grande 'se veste bem até de pijama', grande 'por favor para de me dar sustos e eu não controlo minha urina há meses', grande amor da minha vida".

Sandy e Junior estão apresentando a turnê Nossa História, que já passou por diversas cidades do Brasil. Com o sucesso das apresentações, eles anunciaram recentemente que terão uma data extra de show no Rio de Janeiro: no dia 9 de novembro, no Parque Olímpico.



Foto:Reprodução

Será o terceiro show na cidade, após se apresentarem nesta sexta (2) e sábado (3) para os cariocas. Além da capital fluminense, a dupla também confirmou outros dois shows fora do Brasil: em Nova York (2/10, no Barclays Center) e em Lisboa (6/10, na Altice Arena).

Ao todo, a programação da turnê Nossa História tem agora 18 eventos –de julho a novembro.

Eles começaram a rodar o país por Recife (12/7), foram a Salvador (13/7), Fortaleza (19/7), Brasília (20/7) e ainda passam também por Rio (2 e 3/8), Belo Horizonte (17/8), São Paulo (24 e 25/8, 12 e 13/10), Curitiba (31/8), Manaus (13/9), Belém (14/9) e Porto Alegre (21/9).





Folhapress