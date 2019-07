Bruna Marquezine faz piada sobre mudanças de look em prêmio

Bruna Marquezine participou do prêmio MTV Miaw em grande estilo: a atriz usou três looks na premiação em São Paulo, que será exibida nesta quinta (04) no canal de TV. E, ao mostrar uma das produções usadas, se comparou com uma debutante por conta dos looks variados. "Terceiro e último look da debutante ontem!", legendou a jovem. A cantora Priscilla Alcântara, uma das melhores amigas de Bruna, se divertiu com a frase. "Debutante... rachei! Você é minha amiga mesmo", afirmou Priscilla. "Eu não posso ver um evento que já quero debutar com direito a look da recepção, look da valsa e look da festa! Nascemos pra ser amigas, anja!", respondeu a atriz, em tom bem-humorado.



'Muita coisa que a gente usa, devolve', disse sobre roupas

Durante sua passagem pelo pink carpet, Bruna destacou que a maioria das roupas usadas em eventos imporantes não são dela, de fato. "Importante que pessoal saiba que muita coisa que a gente usa, a gente devolve, tá? A gente não paga. A gente não compra nada. Esta é a verdade", esclareceu a artista, com planos de embarcar para uma temporada de estudos nos EUA a partir de setembro deste ano. Ela ainda falou sobre traições em um relacionamento amoroso: "Eu não gosto de quem eu me torno dentro de um relacionamento infiel".

Após cobrança de fã, Bruna se explica sobre aniversário de amigos

No Twitter, um internauta cobrou Bruna sobre o aniversário de Priscilla, no dia 19 de junho. "Eu sei que é bem desimportante, mas eu não consigo parar de pensar até hoje por que a Bruna não deu parabéns pra Pri no aniversário dela (no insta). Sério, é muito fútil, mas eu tô lá no serviço ocupado e de repente eu fico pensando...", escreveu o rapaz. Ao respondê-lo, a atriz afirmou que não usava as redes sociais para parabenizar amigos. "Não dou parabéns pra ninguém na internet. Já faz um tempo... sei lá por quê. Preguiça. O que importa é o que eu falo pra pessoa", afirmou a global.

Atriz lista referências no mundo da moda

Em bate-papo anterior com o Purepeople, a jovem contou quem considera suas inspirações no cenário fashion atual. "Amo a Zendaya, porque está sempre impecável e não se limita. Gosto gente assim. A cada aparição nós vimos esta pessoa com estilos completamente diferentes, mas ainda conseguimos ver a essência dela ali dentro", justificou Marquezine, ainda acrescentando outros quatro nomes à lista: "Rihanna, Bella Hadid, Hailey Baldwin e Dua Lipa".

(Por Marilise Gomes/Purepeople)

Purepeople